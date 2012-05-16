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债券 | 2012年 5月 16日 星期三 11:34 BJT

〔日本金融〕日本央行购买日本公债额度未达目标,显示市场资金饱和

路透东京5月16日电---周三日本央行购买日本公债额度未达目标,这是2010年启动资产购买计划以来首次.

这次未足额买入公债显示日本央行向市场压注的资金超过市场消化能力.

周三的操作中,日本央行获得4,805亿日圆(约合60亿美元)的卖单,低于其6,000亿日圆的目标.(完)

--编译 田建华;审校 孙茉莉

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