《热点透视》穆迪调降意大利银行评级,虽遭怨恨却直指行业隐忧

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 丁琦

路透伦敦5月15日电---穆迪在意大利的办公室现在肯定是一个备遭冷眼的地方.该评级机构5月15日调降26家意大利银行的决定,使其与该国银行业和企业的情谊骤然恶化.不过虽然意大利方面对此的愤恨之情可以理解,但哀号和愤怒情绪的全面爆发,凸显出穆迪此举触到了意大利的痛处.

意大利银行业的第一季业绩并不算太差,该国的两家大型银行Intesa SanPaolo (ISP.MI)和裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)净利双双超过8亿欧元,较上年同期大增.即便是UBI Banca和Banca Popolare dell'Emilia Romagna (EMII.MI)等规模较小的银行也录得净利.

问题是上述业绩是如何取得的.截至3月,意大利银行业接受的欧洲央行的三年期廉价贷款规模在六个月内就增长了一倍多,至2,730亿欧元,仅次于西班牙.

其中部分贷款用于填补优先无担保债券发行大幅减少造成的融资缺口,据穆迪统计,去年下半年此类债券的发行量比上半年减少78%.但也有部分资金被银行业用于增持意大利主权债.根据意大利央行统计,今年前两个月,银行对该债券的持有规模增加了450亿欧元.

今年第一季,以1%的低息从欧洲央行借款,并从意大利公债中赚取5%收益的方式运转良好.但随着第二季意大利公债利差扩大之势愈发明显,对于一个2012年经济将会萎缩的国家而言,此举也并非没有风险.总之,收益将出现停滞,而贷款损失将会增加.

裕信银行和Intesa近期的供股行动,及其更加分散化的业务模式,意味着他们在应对这些挑战方面处于更加有利的地位.其第一季存款双双出现增长.此外,它们的主权债增持规模也明显低于Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

意大利银行业有足够的抵押品用于向欧洲央行再借2,020亿欧元.但若经济长期疲弱,对那些规模较小、且资本状况最弱的银行的冲击会大得多.这就是为何穆迪对这些银行采取更强硬态度的原因所在.尽管有银行对此咬牙切齿,但也难以反驳.

背景消息:

--美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一调降26家意大利银行业者的长期债信及存款评等,原因在于该国陷入衰退且坏胀水准升高.[ID:nST0517213](完)