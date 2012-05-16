〔日本股市〕早盘收低0.9%,深陷"超卖"区域

路透东京5月16日电---日本股市日经指数周三早盘下跌0.9%,受投资者削减风险资产敞口拖累,此前希腊政治家未能组阁成功,可能导致反对撙节条款的左翼党派赢得新的选举.

市场担忧日本最大出口市场中国的经济放缓,也拖累日股市场.此前有报导称,5月前两周,中国四大国有银行的新增贷款接近零[ID:nSH0105001]

在早盘收市前15分钟,抛售步伐加快.日经指数.N225早盘收市下跌0.9%,报8,820.79点,稍早一度触及三个半月低位8,806.99点.东证股价指数.TOPX亦挫跌0.9%,至740.93点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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