〔日本股市〕早盘收低0.9%,深陷"超卖"区域

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京5月16日电---日本股市日经指数周三早盘下跌0.9%,受投资者削减风险资产敞口拖累,此前希腊政治家未能组阁成功,可能导致反对撙节条款的左翼党派赢得新的选举.
市场担忧日本最大出口市场中国的经济放缓,也拖累日股市场.此前有报导称,5月前两周,中国四大国有银行的新增贷款接近零[ID:nSH0105001]
在早盘收市前15分钟,抛售步伐加快.日经指数.N225早盘收市下跌0.9%,报8,820.79点,稍早一度触及三个半月低位8,806.99点.东证股价指数.TOPX亦挫跌0.9%,至740.93点.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。