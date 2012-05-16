《热点透视》欧债危机加剧将进一步推升英镑,或令英国身陷困境

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 王兴亚

路透伦敦5月15日电---英国的度假者们要感到高兴了.随着欧元走软,英镑持续上扬.如果希腊退出欧元区并令欧元危机加剧,英镑未来数月将进一步走强.但英镑上涨将给英国的决策者们带来棘手问题.

英镑兑欧元今年至今累计4%的涨幅,并不足以被称为问题或成为某种借口.英镑汇率仍很低.欧元兑英镑目前持于0.80英镑附近,远低于0.97英镑的峰值,但依然高于不足0.70英镑这一2008年之前的正常水准.不过,若欧债危机下一阶段演变为某一个或两个国家退出欧元区,这种汇价走势将不会持续.

如果希腊退出欧元区,将引发巨大恐慌.英镑或将在更大程度上成为避风港.欧元跌至0.70英镑,也就是英镑升值逾12%,或很快成为现实.英国在欧洲的竞争力将因此受损,但危害远不止于此.

假定存在的欧元危机或将伤及欧洲已然疲弱的经济增长,因为投资骤减,消费者态度谨慎,银行业者身陷困境,金融市场挫跌.欧元"大屠杀"带来的影响无疑会波及英吉利海峡对面的英国.

英国有半数出口面向欧盟国家.该国决策者一直指望经济恢复平衡,让海外消费者帮助拉动更具竞争力的英国向前迈进.在欧盟之外,此策略行之有效.过去三个月,英国对非欧盟地区的出口较上年同期增加5.3%,自2008年至今出口增长21%.但是在欧洲,脆弱经济体的衰退已经对英国造成负面影响.截至3月的三个月,英国对欧盟国家的出口同比下降3.3%,2008年至今累计减少5.5%.

对英国的决策者来说,忧虑是深重的.与欧洲不同,英国经济现在已经陷入衰退.若欧元区爆发全面危机,将意味着英镑进一步走强,出口令人失望,英国摆脱衰退将面临巨大困难.(完)