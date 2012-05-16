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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 11:58 BJT

《全球市场》亚股挫跌美元走升,希腊局势冲击风险偏好情绪

* MSCI除日本外亚太股指跌至四个月低位,日经指数跌至三个半月低位

* 欧元接近四个月低位,澳元接近五个月低位

* 现货金触及四个半月低位,美元指数扬升

路透东京5月16日电---周三亚洲股市挫跌,美元全线走升,希腊组建新政府的努力成泡影,引发该国6月第二轮选举或促使希腊退出欧元区以及加深欧债危机的担忧.

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