《中国债券市场每日交易备忘》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国铁道部200亿元人民币一年期短期融资券招标(主体评级AAA),工商银行和建设银行主承 农业发展银行不超过150亿元两年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.24% 天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 山西国际能源集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和中信证券主承 抚顺矿业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行和兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国电集团89亿元一年期短融041251014,票面利率4.24% 闽东电力(000993.SZ)2.5亿元一年期短融041264012,票面利率6.95% 山东海化集团6亿元一年期短融041252017,票面利率4.96% 北京城市排水集团2亿元一年期短融041269012,票面利率4.54% 华海药业(600521.SS)2亿元一年期短融041251013,票面利率5.48% 江西长运(600561.SS)2.6亿元一年期短融041262016,票面利率6.60% 特变电工(600089.SS)7亿元五年期中票1282155,票面利率5.37% 中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券011205001,票面利率3.88% ============================================================================== 三、缴款: 中石油集团200亿元五年期中票 南京化学工业园5亿元三年期中票 北京城市排水集团15亿元五年期中票 广州岭南国际企业集团5亿元三年期中票 江阴利港发电公司6亿元一年期短融 浙江凯喜雅国际公司1亿元一年期短融 华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融 宏润建设(002062.SZ)2.2亿元一年期短融 浙江中成控股集团4亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 农发行150亿元一年期固息债110409到期兑付,票面利率3.33% 青建集团2.5亿元一年期短融1181239到期兑付,票面利率5.98% 财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27% 河南投资集团公司5亿元15年期固息企业债078011付息,票面利率4.50% 河南投资集团公司15亿元20年期固息企业债078012付息,票面利率4.62% 东方明珠集团13亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082096付息,基本利差1.40% 财政部560.50亿元10年期固息国债110024付息,票面利率3.57% 国家开发银行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85% 忠旺集团12亿元三年期中票1182161付息,票面利率5.68% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国际清算银行16日发布的数据显示,4月人民币实际有效汇率指数为107.49,环比上升0.3%. 截至4月末,人民币实际有效汇率较年初下降0.5%. --中国证监会主席郭树清周三表示,推进人民币资本项目可兑换,现阶段各方面条件非常有 利.[ID:nSB1550632] --中国石油(0857.HK)(601857.SS)、壳牌加拿大有限公司、韩国天然气公司和日本三菱公 司周三宣布,将联合开发在加拿大建厂出口液化天然气(LNG)的项目,壳牌拥有该项目40%的权 益,韩国天然气、日本三菱以及中国石油各拥有20%. --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 周晓峰/李宏薇; 审校 边竞
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3