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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国铁道部200亿元人民币一年期短期融资券招标(主体评级AAA),工商银行和建设银行主承
  农业发展银行不超过150亿元两年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.24%
  天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  山西国际能源集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和中信证券主承
  抚顺矿业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行和兴业银行主承
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  二、新债上市:
  
  国电集团89亿元一年期短融041251014,票面利率4.24% 
  闽东电力(000993.SZ)2.5亿元一年期短融041264012,票面利率6.95% 
  山东海化集团6亿元一年期短融041252017,票面利率4.96% 
  北京城市排水集团2亿元一年期短融041269012,票面利率4.54% 
  华海药业(600521.SS)2亿元一年期短融041251013,票面利率5.48% 
  江西长运(600561.SS)2.6亿元一年期短融041262016,票面利率6.60% 
  特变电工(600089.SS)7亿元五年期中票1282155,票面利率5.37%
  中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券011205001,票面利率3.88% 
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  三、缴款:    
  
  中石油集团200亿元五年期中票
  南京化学工业园5亿元三年期中票
  北京城市排水集团15亿元五年期中票
  广州岭南国际企业集团5亿元三年期中票
  江阴利港发电公司6亿元一年期短融
  浙江凯喜雅国际公司1亿元一年期短融
  华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融
  宏润建设(002062.SZ)2.2亿元一年期短融
  浙江中成控股集团4亿元一年期短融
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  四、还本付息:

  农发行150亿元一年期固息债110409到期兑付,票面利率3.33%
  青建集团2.5亿元一年期短融1181239到期兑付,票面利率5.98%
  财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27%
  河南投资集团公司5亿元15年期固息企业债078011付息,票面利率4.50%
  河南投资集团公司15亿元20年期固息企业债078012付息,票面利率4.62%
  东方明珠集团13亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082096付息,基本利差1.40%
  财政部560.50亿元10年期固息国债110024付息,票面利率3.57%
  国家开发银行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%
  忠旺集团12亿元三年期中票1182161付息,票面利率5.68%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国际清算银行16日发布的数据显示,4月人民币实际有效汇率指数为107.49,环比上升0.3%.
截至4月末,人民币实际有效汇率较年初下降0.5%.

  --中国证监会主席郭树清周三表示,推进人民币资本项目可兑换,现阶段各方面条件非常有
利.[ID:nSB1550632] 

  --中国石油(0857.HK)(601857.SS)、壳牌加拿大有限公司、韩国天然气公司和日本三菱公
司周三宣布,将联合开发在加拿大建厂出口液化天然气(LNG)的项目,壳牌拥有该项目40%的权
益,韩国天然气、日本三菱以及中国石油各拥有20%.

  --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 周晓峰/李宏薇; 审校 边竞

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