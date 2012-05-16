〔印度汇市〕卢比/美元触及五个月新低,逼近纪录低点

路透孟买5月16日电---印度卢比/美元INR=D2周三触及五个月新低,跌破上日低点54.15,快速逼近12月触及的纪录低位54.30,因全球回避风险气氛加剧.

多数交易商称央行尚未干预,但几名交易员表示,印度央行可能已在54.10水准附近小幅卖出.(完)