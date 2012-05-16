〔全球商品〕必和必拓董事长称商品市场将进一步降温

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透悉尼5月16日电---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示,商品市场正在降温,而且料将进一步趋缓.
必和必拓董事长纳塞尔(Jacques Nasser)还表示,澳洲正在成为全球经营业务成本较高的国家之一.该公司在澳洲有大量铁矿石和煤炭业务.
"商品价格高企带来的有利情景促使商品部门和澳洲录得创纪录的增长,现在处于这种有利情景缓和的时期,我们预计未来将进一步放缓."纳塞尔说.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
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