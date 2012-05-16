〔东京汇市〕欧元/美元触及四个月低位,受希腊局势动荡拖累

路透新加坡5月16日电---欧元周三触及四个月低位,并再度承压.上日希腊宣布该国将重新进行选举,而对欧盟(EU)援救条款持反对意见的左翼党派可能会在选举中胜出,这加大了希腊退出欧元区的风险.[ID:nSB1548246]