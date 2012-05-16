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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 12:40 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元触及四个月低位,受希腊局势动荡拖累

路透新加坡5月16日电---欧元周三触及四个月低位,并再度承压.上日希腊宣布该国将重新进行选举,而对欧盟(EU)援救条款持反对意见的左翼党派可能会在选举中胜出,这加大了希腊退出欧元区的风险.[ID:nSB1548246]

欧元兑美元EUR=跌穿1.2700美元,并触及1月中旬以来的最低位,盘中在EBS电子交易平台上一度跌至1.26986美元.欧元兑美元最新报1.2710美元,较周二纽约尾盘下跌0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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