《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *远东控股集团 7 3 12 5/21簿记建档 民生银行 A+ 5/22 5/23 ============================================================================================= *江苏交通控股 20 20 12 5/23簿记建档 国开行 AAA 5/24 5/25 ============================================================================================= 天津赛瑞机器 4.5 2.5 12 5/17簿记建档 兴业银行 A+ 5/18 5/21 设备公司 ============================================================================================= 铁道部 600 200 12 5/17招标 工商银行 AAA 5/18 5/21 建设银行 ============================================================================================= 山西国际 15 8 12 5/17簿记建档 中信银行 AA 5/21 5/22 能源集团 中信证券 ============================================================================================= 港中旅集团 99 50 12 5/18簿记建档 建设银行 AAA 5/21 5/22 北京银行 ============================================================================================= 中国兵器 100 15 12 5/18簿记建档 光大银行 AAA 5/21 5/22 工业集团 农业银行 ============================================================================================= 新民科技 4 2 12 5/21簿记建档 中国银行 A+ 5/22 5/23 ( 002127.SZ ) ============================================================================================= 湖南金鑫 7 4 12 5/22簿记建档 浦发银行 AA- 5/24 5/25 黄金集团 ============================================================================================= 众业达 5 1 12 5/22簿记建档 民生银行 A+ 5/23 5/24 ( 002441.SZ ) ============================================================================================= 鄂尔多斯 13 7 12 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 乌兰煤炭集团 ============================================================================================= 江苏交通 23 23 12 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 控股公司 招商银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *天津医药集团 2 2 5 5/23簿记建档 渤海银行 AA+ 5/24 5/25 ============================================================================================= *中国医药集团 38 12 3 5/23簿记建档 兴业银行 AAA 5/24 5/25 交通银行 ============================================================================================= *港中旅集团 26 26 7 5/23簿记建档 中信证券 AAA 5/24 5/25 农业银行 ============================================================================================= *湖南轻工 6 6 5 5/23簿记建档 国开行 AA 5/24 5/25 盐业集团 (在第3年末附发行人赎回权) 中信银行 ============================================================================================= 抚顺矿业集团 10 10 5 5/17簿记建档 民生银行 AA 5/18 5/21 兴业银行 ============================================================================================= 孚日股份 6 3 3 5/18簿记建档 中信银行 AA- 5/22 5/23 ( 002083.SZ ) 进出口银行 ============================================================================================= 红豆集团 4 4 3 5/21簿记建档 农业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 洛阳矿业集团 10 5 3 5/22簿记建档 广发银行 AA+ 5/23 5/24 ============================================================================================= 现代威亚汽车 6 6 3 5/22簿记建档 中国银行 AA 5/23 5/24 发动机(山东)公司 中信证券 ============================================================================================= 华电国际 15 15 5 5/22簿记建档 中金公司 AAA 5/23 5/24 ( 1071.HK )( 600027.SS ) 招商银行 ============================================================================================= 九龙江建设 18 6 5 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 福建漳龙实业 4 4 5 5/22簿记建档 国开行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东省博兴县 4.5 4.5 3 5/22簿记建档 建设银行 AA 5/23 5/24 中小企业 (山东省再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险