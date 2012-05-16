〔日本金融〕日本央行购买日债额度未达目标,显示市场资金饱和(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京5月16日电---周三日本央行购买日本政府公债规模未达目标,这是2010年启动资产购买计划以来首次,再次显示日本央行向市场挹注的资金超过市场消化能力.
在周三的操作中,日本央行获得4,805亿日圆(约合60亿美元)还有一两年到期的日债卖单,低于其6,000亿日圆的目标.
"两年期日债市场如此紧俏,以致于留给日本央行购买的额度不多,"日本新生银行资产负债管理部门副总经理胜智彦表示.
他亦称,由于现在两年期日本公债收益率处于0.1%,几乎没有进一步下降的空间,而且银行也不愿意卖出该券种持仓.
三年较长存续期的日债卖单超出了1,000亿日圆这一规模较小的目标.
胜智彦称,"日本央行可能在考虑削减对较短期日债的购买,并拟在未来购买更多较长期债券."(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
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