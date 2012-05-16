〔印尼经济〕2013年经济料强劲成长,虽全球经济存在不确定性--财政部

路透雅加达5月16日电---据印尼财政部长Agus Martowardojo定于周三稍晚公布的演讲文稿显示,尽管全球经济存在不确定性,但政府预计印尼经济2013年料扩张6.8-7.2%,2012年料成长6.5%.

该文稿指出,印尼通胀率料介于4.5-5.5%.

文稿并称,印尼将在2013年政府预算中,首次加入天然气相关内容,以弥补原油收益可能的回落.

文稿显示,政府并预计明年印尼卢比兑美元平均汇率介于8,700-9,300卢比,而2012年政府预算中该汇率预估为9,000卢比.(完)