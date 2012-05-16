〔全球金市〕金价触及四个半月低位,受累于希腊组建政府的努力失败

路透新加坡5月16日电---金价周三继续下跌,触及12月底以来最低水平.希腊组建政府的努力失败,促使投资者削减对黄金的曝险仓位.

今年黄金走势与风险资产相似,其在经济不稳定时期充当避险工具的角色减弱.