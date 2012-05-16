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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 13:17 BJT

〔东京美债〕公债在亚洲市场受到支撑,因投资者担心希腊脱离欧元区

路透东京5月16日电---美国公债价格周三在亚洲市场受到稳固支撑,10年期公债收益率(殖利率)接近七个月低位,因投资者担心希腊可能接近最终脱离欧元区,因而寻求避险.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.762%.周二美国尾盘报1.770%,当日低见1.760%,为10月初以来最低.

市场认为测试去年低位1.674%的机率上升,因投资者试图避开欧元区债券,可能进一步买进美债.

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