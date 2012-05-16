〔东京美债〕公债在亚洲市场受到支撑,因投资者担心希腊脱离欧元区

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京5月16日电---美国公债价格周三在亚洲市场受到稳固支撑,10年期公债收益率(殖利率)接近七个月低位,因投资者担心希腊可能接近最终脱离欧元区,因而寻求避险.
10年期公债收益率US10YT=RR报1.762%.周二美国尾盘报1.770%,当日低见1.760%,为10月初以来最低.
市场认为测试去年低位1.674%的机率上升,因投资者试图避开欧元区债券,可能进一步买进美债.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。