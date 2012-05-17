中国采取“小棒”政策处理南海争议

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月16日电(记者 David Lague)---中国与菲律宾在南海对峙已持续一个月，中国政府迄今尚未派遣军舰实施其领土主张。
中国选择向黄岩岛海域部署巡逻船。海军专家表示，此举旨在将冲突的风险最小化，并控制任何可能出现的地区性反应。
近几年，中国在南海领土争议上的坚定态度，令一些邻国感到不安。此后，中国转向“小棒”外交，在领土争议中充分利用从属于渔业、海洋监测和其他民事机构的巡逻船，而非军舰。
复旦大学安全专家沈丁立表示，这些巡逻船的作用在于展示“软实力”，避免给外界留下中国实施炮舰外交的印象。
他指出，这更和平，也更符合道德。
但中国并未显示出要在此次对峙事件中妥协的迹象。上月，中国海监巡逻船在黄岩岛海域阻止菲律宾逮捕在该海域捕鱼的中国渔民。安全分析人士表示，在菲律宾能与中国势均力敌前，还可能会发生更多类似事件。
政治分析人士表示，中国领导层换届在即，希望展示其足够团结、有足够力量抵御外部挑战、保卫领土主权。
中菲均宣称对黄岩岛拥有主权。
中国国防部上周否认有关中国正在备战的说法，但军方的《解放军报》则警告称，菲律宾宣称对黄岩岛主权是在犯严重错误。
“我们要说的是，任何人妄图抢夺黄岩岛主权，不仅中国政府不答应，中国人民不答应，中国军队更不会答应。”
菲律宾呼吁联合国国际海洋法法庭就此争议作出裁定。全世界有一半商船经由南海航道，贸易总价值达到5万亿美元。
尽管中国海军目前按兵不动，但像该地区其他多数国家一样，菲律宾深知，如果开战，菲律宾显然不敌中国强大军力。
在过去20年间，中国国防支出保持双位数增长速度，中国扩充了先进军舰、潜艇和远程攻击机等装备。
但如果中国诉诸武力，必然会使越南、马来西亚和印尼等其他对南海有主权诉求的邻国彼此走得更近。这三国和菲律宾都是东盟成员国，东盟计划推进联合安保。
该地区各国还开始加强与美国的军事联系。奥巴马在去年底亚洲之行中称，美国要将重点回归亚太，旨在确保亚太盟友在面对中国经济和军事影响力时感到安全。
安全专家指出，中国在不动武的同时，可能继续通过其民用巡逻船传递强硬信号。
伦敦国际战略研究所的海事安全研究员勒米尔(Christian Le Miere)表示：“用准军事船支持主权诉求更容易，并且升级为武装冲突的风险会比较低。即便发生了状况，也会相对可控。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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