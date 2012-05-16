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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 13:15 BJT

****敬告客户:路透中文调整报导内容,票据市场将由日报改为周报****

亲爱的客户，您好：

因应报导内容调整，路透中文新闻将自5月21日起调整票据市场报导，由日报改为周报；此外"其他报纸重要消息(II)"将暂停发送。

如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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