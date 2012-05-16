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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 14:05 BJT

《企业看点》--5月16日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月16日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右.[ID:nSH0105001]

* 日本经济新闻报导称,几家日本企业正在商谈以44亿美元购买澳洲Wheatstone气田股份,东京电力原计划购买其股份.[ID:nL4E8GF84K](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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