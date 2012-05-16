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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 14:28 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌幅扩大至1%,收于1月9日以来最低水准

路透首尔5月16日电---韩元兑美元周三尾盘扩大跌幅至1%,并触及逾四个月低位,因投资者担心希腊恐将退出欧元区,从而抛售风险资产.

韩元兑美元KRW= KRW=KFTC较周二本地收盘1,154.1韩元下跌1%,收于1,165.7韩元日低,触及1月9日以来最低.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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