〔韩国汇市〕韩元兑美元跌幅扩大至1%,收于1月9日以来最低水准

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透首尔5月16日电---韩元兑美元周三尾盘扩大跌幅至1%,并触及逾四个月低位,因投资者担心希腊恐将退出欧元区,从而抛售风险资产.
韩元兑美元KRW= KRW=KFTC较周二本地收盘1,154.1韩元下跌1%,收于1,165.7韩元日低,触及1月9日以来最低.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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