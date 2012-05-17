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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:30 BJT

欧盟官员称中印10家航空公司违反欧盟碳排放法

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月15日电----欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)周二表示，中国和印度两国的10家商业航空公司违反了欧盟碳排放法律，其他抵离欧洲的国际航空公司均已按要求行事。

欧盟要求所有航空公司参与欧盟碳排放交易体系（ETS）的做法引发强烈抗议及贸易战威胁。

但是，仅有八家中国航空公司和两家印度同业威胁不会遵守该法律。

“我们已经将他们（印度和中国）报告数据的限期延长到6月中旬，”赫泽高在记者会上表示。

她没有具体点明印度和中国哪些航空公司没有在3月31日的截止期限前报告排放情况。

为了缓和紧张气氛，欧盟已经请求联合国国际民用航空组织（ICAO）想出限制航空排放的全球性计划。后者预计下个月开会评估相关工作进展。

“我们投入了大量的时间和精力，尝试通过ICAO达成全球性解决方案，”赫泽高表示。“如果能够达成（该计划），没有谁比欧盟更乐见其成。”（完）

--编译：王凤昌 发稿：程芳

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