欧盟官员称中印10家航空公司违反欧盟碳排放法

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月15日电----欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)周二表示，中国和印度两国的10家商业航空公司违反了欧盟碳排放法律，其他抵离欧洲的国际航空公司均已按要求行事。
欧盟要求所有航空公司参与欧盟碳排放交易体系（ETS）的做法引发强烈抗议及贸易战威胁。
但是，仅有八家中国航空公司和两家印度同业威胁不会遵守该法律。
“我们已经将他们（印度和中国）报告数据的限期延长到6月中旬，”赫泽高在记者会上表示。
她没有具体点明印度和中国哪些航空公司没有在3月31日的截止期限前报告排放情况。
为了缓和紧张气氛，欧盟已经请求联合国国际民用航空组织（ICAO）想出限制航空排放的全球性计划。后者预计下个月开会评估相关工作进展。
“我们投入了大量的时间和精力，尝试通过ICAO达成全球性解决方案，”赫泽高表示。“如果能够达成（该计划），没有谁比欧盟更乐见其成。”（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3