诺基亚推出两款以游戏和上网为卖点的低端手机

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基5月15日电---诺基亚NOK1V.HE周二发布两款可以玩游戏、装应用和上网的廉价手机，补充其形式低迷的低端手机产品线，希望能在新兴市场重现辉煌。
诺基亚在被苹果iPhone和运行谷歌安卓系统的智能手机抢占大片市场的同时，在低端手机市场也失去昔日的辉煌，而这一市场一直是诺基亚稳固的利润来源。
诺基亚的基础款手机在2012年前三个月的销量下滑了16%，在最近五个季度中四个季度遭遇下滑，而中国中兴(000063.SZ)和华为[HWT.UL]等竞争对手则迅速崛起。
诺基亚宣布，新款110手机售价35欧元(45美元)，将在第二季度上架销售，新款112手机售价则为38欧元，第三季度开始销售，两款手机都采用诺基亚的Series 40平台。
诺基亚表示，新款手机可获准下载艺电(EA)(EA.O)出品的40款游戏，还可通过诺基亚的新款浏览器上网。诺基亚在2010年收购的美国公司Novarra的技术基础上推出了新型浏览器。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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