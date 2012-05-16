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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 14:39 BJT

〔标题新闻〕欧洲4月新车注册减6.5%至105.8万辆,日产和雷诺在西欧分别下滑21.1%和17.1%--ACEA

* 欧洲汽车工业协会(ACEA)

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