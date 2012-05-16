〔表格〕英国4月请领失业金人数减少1.37万人,为2010年7月来最大月降幅

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透伦敦5月16日电---英国统计局周三公布:
* 英国4月请领失业金人数减少1.37万人(预估为增加0.5万),为2010年7月以来最大月降幅;失业率为4.9%
* 英国在截至3月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少4.5万,创2011年2-4月以来最大降幅,失业率8.2%(预估为8.3%)
以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):
请领失业金人数 4月 3月 预估
较前月变动 -13,700* -5,400 (+3,600) +5,000
失业率(%) 4.9 4.9 (4.9)
失业人口(百万人) 1.590 1.604 (1.613)
* 请领失业金人数创2010年7月以来最大月度降幅
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
1月-3月 10月-12月 2011年1月-2011年3月 预估
失业人口(百万) 2.625 2.671 2.455
失业率(%) 8.2 8.4 7.7 8.3
三个月变动(千) -45** -- --
** 以ILO标准计算的失业人口创下2011年2-4月来最大季度降幅. (完)
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--编译 李爽;审校 吴云凌
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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