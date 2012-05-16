〔表格〕英国4月请领失业金人数减少1.37万人,为2010年7月来最大月降幅

路透伦敦5月16日电---英国统计局周三公布:

* 英国4月请领失业金人数减少1.37万人(预估为增加0.5万),为2010年7月以来最大月降幅;失业率为4.9%

* 英国在截至3月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少4.5万,创2011年2-4月以来最大降幅,失业率8.2%(预估为8.3%)

以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):

请领失业金人数 4月 3月 预估

较前月变动 -13,700* -5,400 (+3,600) +5,000

失业率(%) 4.9 4.9 (4.9)

失业人口(百万人) 1.590 1.604 (1.613)

* 请领失业金人数创2010年7月以来最大月度降幅

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

1月-3月 10月-12月 2011年1月-2011年3月 预估

失业人口(百万) 2.625 2.671 2.455

失业率(%) 8.2 8.4 7.7 8.3

三个月变动(千) -45** -- --

** 以ILO标准计算的失业人口创下2011年2-4月来最大季度降幅. (完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]