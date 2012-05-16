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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕收跌1.1%,因希腊和中国相关担忧打压人气

路透东京5月16日电---日经指数周三跌1.1%,因一些日本大型银行获利料下降,且报导称中国新增贷款几无增加,令本就受有关希腊脱离欧元区担忧打压的风险偏好进一步降温.

日经指数.N225跌至8,801.17点,东证股价指数.TOPX跌1.1%,报738.88点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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