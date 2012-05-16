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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 17:22 BJT

〔表格〕欧元区4月HICP终值为较前月上升0.5%,较上年同期上升2.6%

路透布鲁塞尔5月16日电---欧盟统计局周三公布的数据显示:

* 欧元区4月HICP终值为较上年同期上升2.6%(预估为升2.6%)

* 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.5%(预估为升0.5%)

* 欧元区4月核心HICP终值较前月上涨0.4%,较上年同期上涨1.9%(预估分别为涨0.5%和1.7%)

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