〔中国债市〕避险情绪升温助现券收益率续跌,对资金状况不宜过度乐观

路透上海5月16日电---中国银行间债市周三现券收益率续跌.国内外经济增长呈疲态,避险情绪被再度催生.而有效需求不济造成信贷投放乏力,一方面说明经济基本面弱态;亦令银行等金融机构拥有更多资源投资债券,均利好于债市.

调降存款准备金率后流动性得以改善,资金利率中枢明显下移.不过分析人士提示,对后市资金状况不宜过度乐观.

华北一银行交易员表示,降准所释放的资金规模几乎与外汇占款及财政存款的变动形成对冲,流动性增量确实有限.

"财政存款和外汇占款不是和降准基本对冲吗,如果正回购继续加大的话,保不准资金利率会上行的.那么短端就可能要调整了."他认为.

中国4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降,此外财政存款大幅增加,当月市场流动性被抽水近5,000亿元.资金面失血加之经济数据疲弱,或是触发央行近日宣布再度下调存准率的主因.[ID:nSB1548720]

中国央行决定自本周五(18日)起,下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次调降.

受困于经济放缓、欧债危机担忧情绪,近期环球股市表现差强人意,美元等避险资产则备受追捧.北京一券商交易员指出,外围股市不佳,驱动避险情绪的提升.而目前主流观点均预计信贷投放将维持弱势,为刺激信贷,有必要保持流动性的相对宽裕,亦对债市形成支撑.

香港恒生指数.HSI周三收盘暴跌3.19%,沪综指.SSEC亦收跌1.2%再创一个月收盘新低.亚洲股市挫跌,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS连续第四日下跌,下滑2%至四个月新低.

中国四大国有银行5月依然开局不利,前两周的新增贷款接近零,未能摆脱上月整体信贷低迷的态势,令外界对中国经济能否在第二季度触底反弹充满担忧.[ID:nSH0105001]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三隔夜和七天期回购加权利率趋稳,小幅下滑约5个基点(bp).此前两日因央行宣布降准,上述两品种利率相继大跌.[CN/CN]

剩余期限0.94年的央票1001032券最新成交对应收益率CN1001032=CFXS为2.70%,上日收报2.75%.剩余期限9.51年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.3650%,上日收报3.4050%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8315 2.7901

上日 1.8747 2.8349

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9249/2.8419

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5800/2.5080

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3086/3.2186(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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