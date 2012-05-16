《中国新债预测》农发行两年固息债利率预测均值3.24%,明显低于二级市场

* 招标品种: 农发行两年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(17日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.15%-3.35%

* 预测均值: 3.24%

路透上海5月16日电---中国农业发展银行周四将招标发行两年期固息债.路透调查显示,降准引发的债市行情仍在持续,而且收益率曲线趋陡峭化,短券更受追捧,本期债正是机构当下所青睐的品种,料中标利率将明显低于二级市场,预测均值为3.24%.

交易员并指出,债市连日上涨后已略显疲态,不少机构已陆续开始获利了结,明日该期新债的定位情况将对市场心态的指引作用不可忽视,若定位偏低,则有望引领现券延续强势,若利率高于预期,则会给市场带来短期调整压力.

"可能3.15%附近吧,(二级市场)收益率下来那么多之后,配置盘是否有比较强的意愿还得看这期债的发行,"北京一券商分析师称.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]政策利好随后引领银行间市场现券收益率持续走低,短期品种降幅居前.

二级市场上,剩余期限约1.66年的农发行固息债110401券最新报价收益率CN110401=CFXM在3.33%/3.30%;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,两年期品种最新收益率为3.4135%.

该期债为农发行2012年第九期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为5月17日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为5月24日,5月18日至5月24日为分销期,5月30日上市交易.(完)