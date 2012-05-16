〔中国股市〕沪综指收跌1.2%再创一个月收盘新低,经济放缓忧虑拖累大市

路透北京5月16日电---中国股市沪综指周三收跌1.2%再创一个月收盘新低.媒体报导中国5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧,而欧元区局势动荡导致外围市场继续下挫,亦拖累大市,分析师表示,短期走势料不乐观.

沪综指.SSEC收报2,346.192点,跌28.651点或1.21%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.今日上海A股成交额为740亿元人民币,上交易日为772亿元.

"(有关5月前两周新增贷款的消息)太可怕了,影响很大,如果真是这样,说明经济处在一个快速下行的过程当中,连贷款的需求都没有了,实体经济的需求低迷程度已经很严重."华西证券策略分析师曹雪峰表示.

上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右.[ID:nSH0105001]

曹雪峰预计,短期后市可能不太可观,但沪综指在2,300点应该能够出现止跌.

金融股领跌大盘,上证180金融指数.SSE180FI收跌1.61%,中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)收低1.27%,报4.68元,该行公告称,其"A+H"定向增发方案已获银监会核准.

周三亚洲股市挫跌,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS连续第四日下跌,下滑2%至四个月新低,美元全线走升,希腊组建新政府的努力成泡影,引发该国6月第二轮选举或促使希腊退出欧元区以及加深欧债危机的担忧. [MKTS/ASCN]

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,562.2点,跌1.7%,成交量为70,795手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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