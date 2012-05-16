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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 14:52 BJT

〔印度金融市场〕卢比兑美元创下历史新低,股市亦挫跌2%

路透孟买5月16日电---印度卢比兑美元周三跌至纪录新低,因风险厌恶情绪席卷全球市场,而且印度本地的基本面表现疲弱,都令卢比汇率承压.

印度卢比/美元INR=D2触及54.31卢比,创下纪录新低,前次历史低点是去年12月中旬创下的54.30.

交易员称,印度央行已经入市干预,但看似无法遏制卢比的跌势.

印度股市也下跌,指标股指.BSESN挫跌2%.(完)

--编译 高琦; 审校 侯向明

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