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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 14:52 BJT

〔企业结盟〕纽约-泛欧交易所与中金所签备忘录,开发欧美和中国的市场

路透5月16日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N周三称,其已与中国金融期货交易所签署谅解备忘录,同意在欧洲、美国和中国开发期货、期权市场.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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