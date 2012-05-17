美国增强与叙利亚反对派的联络

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月15日电---《华盛顿邮报》周二晚间报导称，反抗叙利亚总统阿萨德的反对派开始获得更多、更精良的武器，因得到海外国家和美国的帮助。
该报导援引了反对派活动人士和美国等国官员的话。
报导称，美国政府官员强调，并未提供或资助包括反坦克武器在内的物资，而是加强了与反对派军事力量的联络，向海湾国家提供对反对派可信程度和指挥控制基础设施的评估。
“我们增加向叙利亚反对派提供非杀伤力协助，并继续与该地区内外的朋友和盟友进行协作，从而对我们正共同做的事情产生最大的影响，”美国国务院一名要求匿名的高级官员表示。
报导称，美国与反对派联络以及与海湾国家共享信息标志着美国政府对叙利亚政策的转变，因通过政治途径解决叙利亚危机的希望渺茫。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3