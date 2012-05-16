〔欧洲汇市〕欧元扩大跌幅,兑美元和日圆分别触及四个月和三个月低点

路透伦敦5月16日电---欧元周三扩大跌幅,兑美元跌至四个月低点,兑日圆触及三个月低位,因希腊政局动荡,该国退出欧元区的风险大增.

欧元/美元EUR=在EBS电子平台上触及1.2683,为1月中旬以来最低.欧元/日圆EURJPY=R跌至101.904,为2月14日以来最低.