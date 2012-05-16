〔澳洲股市〕收低2.4%至两个月低位,资源股领跌

路透悉尼5月16日电---澳洲股市周三跌2.4%至两个月低点,资源股领跌,因欧债危机令全球需求减缓的忧虑加剧.

必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别跌4.1%和3.9%,Iluka Resources(ILU.AX)跌2%,金矿商Newcrest(NCM.AX)挫4.3%.

必和必拓称,其预计商品市场将进一步降温,投资者对全球经济长期体质已丧失信心.

最新数据显示,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌100.8点至4,165.5点.该股指周二跌0.7%.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

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