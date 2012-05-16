〔澳洲股市〕收低2.4%至两个月低位,资源股领跌

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透悉尼5月16日电---澳洲股市周三跌2.4%至两个月低点,资源股领跌,因欧债危机令全球需求减缓的忧虑加剧.
必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别跌4.1%和3.9%,Iluka Resources(ILU.AX)跌2%,金矿商Newcrest(NCM.AX)挫4.3%.
必和必拓称,其预计商品市场将进一步降温,投资者对全球经济长期体质已丧失信心.
最新数据显示,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌100.8点至4,165.5点.该股指周二跌0.7%.(完)
--编译 李爽;审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。