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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 15:15 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元扩大跌幅,美元指数触及四个月高位

0700GMT--欧元兑美元EUR=触及四个月低位1.2683美元,兑日圆EURJPY=R跌到三个月低位101.904日圆,因为希腊将重新进行选举,该国可能退出欧元区的风险未退.

交易员认为欧元的支撑位在1月低位1.2624美元.

美元指数.DXY触及四个月高位81.548,澳元等与经济成长密切关联的货币承压.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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