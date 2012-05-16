〔中国汇市〕人民币汇价收创近两个月新低,短线料中间价仍将承压(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币收创近两个月新低,跟随中间价颓势

* 欧元区危机迷雾难散,预计中间价将续承压

* 4月外汇占款年内首降与人民币弱势表现相关

路透上海5月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收创近两个月新低.美元指数.DXY一度攀至四个月高位,人民币中间价亦顺势再创两个月来新低.由于欧元区危机迷雾难散,持续打压欧元及风险货币的表现,市场人士预计人民币中间价还将继续承压.

"欧元还是比较弱,中间价跟随美元指数同向波动.(美元兑人民币)中间价可能还会往上一些,"北京一银行交易员称.

此前,即期汇价交易区间普遍脱离中间价定位,不过该交易员指出,近期两者间的差异正逐步弥合,未来交易价格有望围绕中间价上下波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3222 6.3198 6.3280 6.3205 6.3110 6.3182

对于中国4月外汇占款出现年内首降,上述交易员表示,外汇占款的减少与即期外汇市场人民币弱势表现相关.而从另一个角度看,外汇占款变动与外贸形势存在较强的相关性,人民币贬值有利于增强出口竞争力,不过促进作用有限.毕竟现在出口主要是结构性下降,海外需求难以提振,仅靠汇率很难解决问题.

中国4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降,此外财政存款大幅增加,当月市场流动性被抽水近5,000亿元,资金面失血加之经济数据疲弱,或是触发央行近日宣布再度下调存准率的主因.[ID:nSB1548720]

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3900/30 6.3720

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3225/75 6.3185

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水265点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3487元.

东京汇市欧元兑美元周三再次触及四个月低位,本月迄今所录跌幅可能扩大.此前希腊表示将重新进行选举,提升了该国可能退出欧元区的风险.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>