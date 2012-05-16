〔国际油市〕美国原油期货跌逾2美元,触及六个月低位

路透5月16日电---美国原油期货CLc1周三下跌逾2美元,至每桶91.82美元的低位,因为美国原油库存意外增加及欧元区忧虑令油价承压.

有关希腊可能退出欧元区的担忧打压欧元兑美元至四个月低位.本周资金流向美元亦推低了油价.(完)