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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 16:00 BJT

〔欧元债市〕西班牙及意大利公债收益率续扬,受希腊局势拖累

路透伦敦5月16日电---西班牙及意大利公债收益率(殖利率)周三进一步上扬,此前希腊宣布将再度举行大选,升高希腊可能退出欧元的疑虑.

* 西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上涨14个基点至6.51%

* 意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨12个基点至6.15%

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