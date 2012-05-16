〔日本债市〕10年期公债收益率接近2010年低点,受希腊相关忧虑影响

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京5月16日电---日本政府公债价格周三上扬,超长天期债券涌现买盘,收益率(殖利率)跌至19个月新低,因投资人认为,希腊在下个月再次进行选举后,退出欧元区的可能性上升.
很多市场人士认为,10年期日债收益率迟早会跌破2010年低点0.820%,并跌向2003年以来最低位,2003年时最低曾跌至0.43%.
"随着时间接近6月,信贷忧虑将加剧.希腊退出欧元区的可能性将成为市场主旋律,没有人知道最后结局会怎样,"大和住银投信基金经理奥原健夫说到.
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。