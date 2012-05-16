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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 15:35 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率接近2010年低点,受希腊相关忧虑影响

路透东京5月16日电---日本政府公债价格周三上扬,超长天期债券涌现买盘,收益率(殖利率)跌至19个月新低,因投资人认为,希腊在下个月再次进行选举后,退出欧元区的可能性上升.

很多市场人士认为,10年期日债收益率迟早会跌破2010年低点0.820%,并跌向2003年以来最低位,2003年时最低曾跌至0.43%.

"随着时间接近6月,信贷忧虑将加剧.希腊退出欧元区的可能性将成为市场主旋律,没有人知道最后结局会怎样,"大和住银投信基金经理奥原健夫说到.

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