《特写》亚马逊中国盈利之路:一场马拉松,而非短跑

* 加大仓储物流投资

* 目标成为中国市场前三

* 竞争激烈,盈利路崎岖

作者 黄运涛

路透天津5月17日电---周涛站在会议室里,透过玻璃望着楼下仓库里忙碌的工人们有条不紊地分拣和发货.在他的右手边,则是另一番景象:一片占地7万多平方米的施工现场仍显得空旷荒芜,只有打桩机反复捶击地面的单调声音振聋发聩.

这是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在中国建立的第11个运营中心,位于天津市武清区,一期工程已于今年2月份运营.曾经在美国通用电气(GE.N)工作过10年的周涛三年前加入亚马逊,现在是中国市场的副总裁,他对公司在中国大力兴建运营网络的努力感到满意.

"亚马逊在中国的仓储物流总面积已近50万平米,是亚马逊在美国本土以外最大的运营网络,"周涛说.他指了指右边的空地,"到了今年底,预计二期工程也将投入运营."界时,天津运营中心总面积将达到逾16万平米.

去年10月份,亚马逊将12万平米的昆山运营中心投入使用,成为该公司当时在中国最大的运营中心.不到半年时间,天津就打破了这个纪录.不过,亚马逊中国对仓储物流的投资还远未结束.

"我们现在有11个运营中心,但这个数字会不断地被刷新."亚马逊中国企业传播及公关总监金俊说.

亚马逊中国提供28大类、近600万种商品,为了缩短送货时间,近年它在仓储物流方面频频大力投入,以期提升客户满意度,在竞争激烈的中国市场赢得更多回头客.

"几百万种商品在一条流水线上,怎么样能合理安排工时,甚至以每秒为计算单位把它发送走?这是我们面临的挑战,"周涛说,在美国三天到货算正常,而在中国,超过一天(送不到)就不正常了,"所以我们不可能完全复制美国模式".

亚马逊对仓储物流的大笔投入已初见成效,目前已在中国17个城市实现订单当日送达,53个城市次日送达.

总部位于美国西雅图的亚马逊是全球最大的网络零售商,于2004年收购中国电子商务公司卓越网.去年,亚马逊将"卓越亚马逊"正式更名为"亚马逊中国",并启用短域名z.cn.

**目标成为中国市场前三**

亚马逊1990年代在美国成立后饱受多年亏损,一直到上市将近10年后,才终于扬眉吐气,以巨大赢利抚慰了投资者的担忧.亚马逊在美国成功的秘诀在于做长线投入而非急功近利,它将大笔投资用于建立品牌、完善销售和物流,而竞争对手在短期内很难效仿.

亚马逊在美国的受欢迎程度和回头客数量都相当高,为公司带来可观收益.其2012年第一季营收为131.8亿美元,但没有透露来自中国的收入,亚马逊中国尚无明确的盈利时间表.

亚马逊中国总裁王汉华在接受路透专访时表示,虽然亚马逊中国的销售额仍相对较小,但每年以三位数百分比的速度增长,在亚马逊全球各个区域中增速最快.

"亚马逊在中国的事业不是一场短跑,而是马拉松."他说,"我们不是特别在意何时赚钱,或者赚多少钱."

王汉华表示,对中国市场保持足够的耐心仍是必须的.公司在中国的重心是提升客户对其产品和服务的满意度.

"中国的电子商务市场将不会是一个'赢家通吃'的市场.我们的目标是成为前三名."但他没有给出具体的市场份额目标.

事实上,如果以艾瑞咨询的数据做参考,亚马逊中国已跻身前三,不过却是"遥远"的第三名:以交易额计,2012年第一季度中国网络购物B2C市场,亚马逊以3.5%的份额名列第三,落后于第一名天猫(51.5%)和第二名京东商城(22.7%).

由于难以盈利,电商公司必须拥有雄厚的资金支持,而亚马逊强大的美国业务可以长时间为其中国业务提供资金.王汉华透露,亚马逊中国今年将大幅增加其线上和线下的营销投入.

**竞争激烈,盈利之路崎岖**

中国拥有约5亿网民,是全球互联网用户数最多的国家.大多数投资者认为,中国网络零售业的繁荣前景可期.据Forrester Research的报告显示,预计到2015年中国互联网零售额将增长逾两倍,由2010年的488亿美元飙升至1,594亿美元.

由于投资者看好中国互联网概念,大量资金流入导致电子商务行业急剧膨胀,激烈的竞争使不少电子商务公司难以盈利:当当网DANG.N2011年净亏损2.29亿元人民币,而日本乐天集团和百度(BIDU.O)的合资电商公司"乐酷天"已于4月底停止服务.

中国传统零售商亦纷纷在电子商务领域布局.家电连锁巨头国美电器(0493.HK)和苏宁电器(002024.SZ)都建有自己的在线商城.

易观国际分析师陈寿送认为,与中国同行相比,亚马逊中国更注重基础设施的长远建设,比如IT系统搭建和仓储物流的布局等,但它在中国面临的一大挑战是如何更好地实现运营管理的本土化.

"做为一家外资企业的在华分支,它必须得跟母公司的全球策略和管理风格大体保持一致,这就决定了它在决策方面灵活性差一点儿,偏于保守."他说.

亚马逊已经不得不卷入价格战漩涡,它在近期发动了大规模周年庆促销活动.天猫则宣布对家电商家补贴2亿元,京东商城也表示将拿出5亿元对家电商品进行让利.

"目前国内电商的问题在于竞争太激烈,电商走到了一个中间阶段,各家公司为了抓住绝对的优势地位都在血拼,等到几年后图书、3C领域(Computer,Communications,Consumer-Electronics)都只剩下一、二家公司的时候,这个行业会非常赚钱."在近日的全球移动互联网大会,小米公司董事长雷军评论称.雷军是亚马逊中国的前身--卓越网的创始人,于2004年将其出售给亚马逊.

竞争对手也已意识到物流配送体系的重要,并迅速付诸行动.这可能会导致亚马逊在配送上的优势被逐渐拉小.

中国最大的商子商务集团阿里巴巴此前称,将与合作伙伴共同集资超过1,000亿元建设电子商务配套的现代物流体系,阿里巴巴集团自己将与金融合作伙伴承诺先期投资200-300亿元.

另一家大型在线零售商--京东商城也斥巨资计划建设多个电子商务中心,并陆续启动名为"亚洲一号"的物流基地项目建设,预计建成后京东商城日订单处理能力将是目前的数倍.(完)

(路透上海记者李素婷对本文亦有贡献)

--审校 乔艳红

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