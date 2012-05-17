《特写》亚马逊中国盈利之路:一场马拉松,而非短跑

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 加大仓储物流投资
* 目标成为中国市场前三
* 竞争激烈,盈利路崎岖
作者 黄运涛
路透天津5月17日电---周涛站在会议室里,透过玻璃望着楼下仓库里忙碌的工人们有条不紊地分拣和发货.在他的右手边,则是另一番景象:一片占地7万多平方米的施工现场仍显得空旷荒芜,只有打桩机反复捶击地面的单调声音振聋发聩.
这是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在中国建立的第11个运营中心,位于天津市武清区,一期工程已于今年2月份运营.曾经在美国通用电气(GE.N)工作过10年的周涛三年前加入亚马逊,现在是中国市场的副总裁,他对公司在中国大力兴建运营网络的努力感到满意.
"亚马逊在中国的仓储物流总面积已近50万平米,是亚马逊在美国本土以外最大的运营网络,"周涛说.他指了指右边的空地,"到了今年底,预计二期工程也将投入运营."界时,天津运营中心总面积将达到逾16万平米.
去年10月份,亚马逊将12万平米的昆山运营中心投入使用,成为该公司当时在中国最大的运营中心.不到半年时间,天津就打破了这个纪录.不过,亚马逊中国对仓储物流的投资还远未结束.
"我们现在有11个运营中心,但这个数字会不断地被刷新."亚马逊中国企业传播及公关总监金俊说.
亚马逊中国提供28大类、近600万种商品,为了缩短送货时间,近年它在仓储物流方面频频大力投入,以期提升客户满意度,在竞争激烈的中国市场赢得更多回头客.
"几百万种商品在一条流水线上,怎么样能合理安排工时,甚至以每秒为计算单位把它发送走?这是我们面临的挑战,"周涛说,在美国三天到货算正常,而在中国,超过一天(送不到)就不正常了,"所以我们不可能完全复制美国模式".
亚马逊对仓储物流的大笔投入已初见成效,目前已在中国17个城市实现订单当日送达,53个城市次日送达.
总部位于美国西雅图的亚马逊是全球最大的网络零售商,于2004年收购中国电子商务公司卓越网.去年,亚马逊将"卓越亚马逊"正式更名为"亚马逊中国",并启用短域名z.cn.
**目标成为中国市场前三**
亚马逊1990年代在美国成立后饱受多年亏损,一直到上市将近10年后,才终于扬眉吐气,以巨大赢利抚慰了投资者的担忧.亚马逊在美国成功的秘诀在于做长线投入而非急功近利,它将大笔投资用于建立品牌、完善销售和物流,而竞争对手在短期内很难效仿.
亚马逊在美国的受欢迎程度和回头客数量都相当高,为公司带来可观收益.其2012年第一季营收为131.8亿美元,但没有透露来自中国的收入,亚马逊中国尚无明确的盈利时间表.
亚马逊中国总裁王汉华在接受路透专访时表示,虽然亚马逊中国的销售额仍相对较小,但每年以三位数百分比的速度增长,在亚马逊全球各个区域中增速最快.
"亚马逊在中国的事业不是一场短跑,而是马拉松."他说,"我们不是特别在意何时赚钱,或者赚多少钱."
王汉华表示,对中国市场保持足够的耐心仍是必须的.公司在中国的重心是提升客户对其产品和服务的满意度.
"中国的电子商务市场将不会是一个'赢家通吃'的市场.我们的目标是成为前三名."但他没有给出具体的市场份额目标.
事实上,如果以艾瑞咨询的数据做参考,亚马逊中国已跻身前三,不过却是"遥远"的第三名:以交易额计,2012年第一季度中国网络购物B2C市场,亚马逊以3.5%的份额名列第三,落后于第一名天猫(51.5%)和第二名京东商城(22.7%).
由于难以盈利,电商公司必须拥有雄厚的资金支持,而亚马逊强大的美国业务可以长时间为其中国业务提供资金.王汉华透露,亚马逊中国今年将大幅增加其线上和线下的营销投入.
**竞争激烈,盈利之路崎岖**
中国拥有约5亿网民,是全球互联网用户数最多的国家.大多数投资者认为,中国网络零售业的繁荣前景可期.据Forrester Research的报告显示,预计到2015年中国互联网零售额将增长逾两倍,由2010年的488亿美元飙升至1,594亿美元.
由于投资者看好中国互联网概念,大量资金流入导致电子商务行业急剧膨胀,激烈的竞争使不少电子商务公司难以盈利:当当网DANG.N2011年净亏损2.29亿元人民币,而日本乐天集团和百度(BIDU.O)的合资电商公司"乐酷天"已于4月底停止服务.
中国传统零售商亦纷纷在电子商务领域布局.家电连锁巨头国美电器(0493.HK)和苏宁电器(002024.SZ)都建有自己的在线商城.
易观国际分析师陈寿送认为,与中国同行相比,亚马逊中国更注重基础设施的长远建设,比如IT系统搭建和仓储物流的布局等,但它在中国面临的一大挑战是如何更好地实现运营管理的本土化.
"做为一家外资企业的在华分支,它必须得跟母公司的全球策略和管理风格大体保持一致,这就决定了它在决策方面灵活性差一点儿,偏于保守."他说.
亚马逊已经不得不卷入价格战漩涡,它在近期发动了大规模周年庆促销活动.天猫则宣布对家电商家补贴2亿元,京东商城也表示将拿出5亿元对家电商品进行让利.
"目前国内电商的问题在于竞争太激烈,电商走到了一个中间阶段,各家公司为了抓住绝对的优势地位都在血拼,等到几年后图书、3C领域(Computer,Communications,Consumer-Electronics)都只剩下一、二家公司的时候,这个行业会非常赚钱."在近日的全球移动互联网大会,小米公司董事长雷军评论称.雷军是亚马逊中国的前身--卓越网的创始人,于2004年将其出售给亚马逊.
竞争对手也已意识到物流配送体系的重要,并迅速付诸行动.这可能会导致亚马逊在配送上的优势被逐渐拉小.
中国最大的商子商务集团阿里巴巴此前称,将与合作伙伴共同集资超过1,000亿元建设电子商务配套的现代物流体系,阿里巴巴集团自己将与金融合作伙伴承诺先期投资200-300亿元.
另一家大型在线零售商--京东商城也斥巨资计划建设多个电子商务中心,并陆续启动名为"亚洲一号"的物流基地项目建设,预计建成后京东商城日订单处理能力将是目前的数倍.(完)
(路透上海记者李素婷对本文亦有贡献)
--审校 乔艳红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比