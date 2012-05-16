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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 15:45 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌3.5%至逾三个月低点,受希腊动荡打压

路透新加坡5月16日电---棕榈油期货FCPOc3下跌3.5%至逾三个月低点,受希腊情势动荡打压.(完)

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