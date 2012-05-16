《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦5月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已开始蚕食2010-2012支撑线1.2771,我们预计将继续跌至1月低点1.2624.我们预计进一步跌至1.20区域之前,将有一些获利了结盘.在1.2836附近有微小阻力(第一道费波纳奇回档技术位),之后是5月9日低点1.2911,以及61.8%费波纳奇回档技术位1.2954.不过修正性反弹应该依旧温和.只要交投于1.3026/33(2月初和4月初低点)下方,我们的观点仍是下档.

美元/日圆:已蚕食80.15的下行趋势--需要收在此水准上方方能确认向上突破有效.不过随着日线相对强弱指标(RSI)近期的分化,我们倾向于上档.焦点已转至当下的5月高位80.61,之后是4月中旬高位81.78.在这之上是日线一目均衡云区的顶部,今日为82.18.当前下档应受到5月低点79.43的限制.

澳元/美元:已达到0.9950/19美元的支撑区域,这是双重费波纳奇回档技术位.今日从这起料有一波轻度反弹,不过料仍是温和的.在此下方为12月低点0.9863.长期目标位是跌至0.9407/.9388.上周所及低点1.0021处有微小阻力,1月低点1.0164也面临阻力.只要在这下方交投,短期看点仍是下档.

纽约 当日 今年来 2011年

0733GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2692 1.2730 -0.30 -1.95 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.40 80.17 +0.29 +4.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.04 102.06 -0.02 +2.48 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9462 0.9429 +0.35 +0.92 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5940 1.5992 -0.33 +2.61 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0119 1.0066 +0.53 -0.73 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9882 0.9936 -0.54 -3.35 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7630 0.7696 -0.86 -1.98 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.420 79.680 -0.33 +0.99 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.350 61.700 -0.57 +2.54 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.17 128.21 -0.03 +7.23 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2929 1.2909 +0.15 -1.50 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 王丽鑫

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