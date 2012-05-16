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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 15:46 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜跌至四个月低点,受希腊政局疑虑影响

路透新加坡5月16日电---伦敦期铜周三跌至四个月低点,连续第四日下跌,因希腊政局不稳有可能加剧欧洲困局,投资者继续规避风险资产.

沪铜跌至去年12月末以来最低,希腊政治危机以及对中国经济进一步减速的担忧,均令其承压.

欧元走软推动美元指数触及四个月高位,从而令美元计价商品受压.

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