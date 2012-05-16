〔日本股市〕收跌逾1%,但仍力守关键支撑位(更新版)

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路透东京5月16日电---日经指数周三收跌逾1%,因数据显示中国新增贷款几无增加,令本就冷淡的风险偏好进一步降温,但指数勉强收于关键支撑位上方.

日经指数已自3月27日的一年高位10,255.15下跌14%,因欧债危机深化且市场担心经济成长放缓,提振避险的日圆汇价.