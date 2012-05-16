〔中国票据市场〕转贴利率连续三日走跌,市场对后续宽松政策预期加强

路透上海5月16日电---中国票据市场转贴利率周三连续第三个交易日下跌,在降准的蝴蝶效应下,收益率跌幅扩大.业内对后续的宽松货币政策充满期待,加之票源仍有增长空间,票据收益率下行仍将持续.

交易员指出,目前票市运行主要受资金成本的主导,而投资者对于降息或者再次降准等宽松政策预期尚未反映在目前收益率中,但随对中国经济疲弱担忧蓄积,上述预期将逐渐加强,为收益率水平下行留下空间.

"现在的(收益率)跌是因为(货币)宽松,大家都预计降准不太可能只有一次,但是这个预期体现在现在收益率上的很少."东北一银行交易员称.

他并指出,从市场供求上看,有部分企业开票的需求尚未得以体现,主要受制于银行自身信贷额度上的调配以及企业生产经营活跃度,随着上述两项因素的逐渐好转,票源也将丰裕起来,缓解目前票据实际流通量缺乏的问题.

占中国贷款规模逾三成的四大国有银行5月依然开局不利,前两周的新增贷款接近零,未能摆脱上月整体信贷低迷的态势,令外界对中国经济能否在第二季度触底反弹充满担忧.分析人士指出降息将会给中国实体经济带来实质性的利好.[ID:nSH0105001]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三隔夜和七天期回购加权利率趋稳,目前小幅下滑约5个基点(bp).此前两日因央行宣布降准,上述两品种利率相继大跌.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.2482/4.9995 5.4715/5.2163 6.4200/5.9004

上日 5.2897/5.0245 5.5108/5.2463 6.4680/5.9064

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变动 -4.15/-2.50 -3.93/-3.00 -4.80/-0.60

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌明显**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.6827%,较上日的4.7482%显着下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 2.8115/2.7265 2.8437/2.7527

上日 2.9085/2.8265 2.9297/2.8587

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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