〔中国债市〕人民币利率互换续跌,但跌幅已大致部分机构谨慎情绪再现

路透北京5月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续下跌,跌幅较前两日有所收窄.市场人士表示,国内外基本面仍显弱,加之市场流动性充裕,IRS得以连续下行;然其周内跌幅已大,进一步大跌的空间或已不大,部分机构的谨慎情绪再现.

"IRS还在往下走,...流动性很宽松,经济的情况也不怎么样,"上海一外资银行交易员称,"(IRS)大幅下行的空间不大,除非欧洲完蛋.但我们也不敢逆着方向走,那样是螳臂挡车横臂挡车,不凑热闹(再参与)就是了."

华东地区一银行交易员则判断,一年期IRS的支撑位区间或在2.5%-2.8%;IRS能否继续大幅下行,还需再等待观察一下5月的经济数据,若依旧较弱,或显示这轮经济衰退严重程度较之前预期更惨淡.

路透7天回购一年期IRS报价CNIRSFIX01中值最新为2.8055%,较上周五的3.1788%大跌逾37个基点(bp).

最近几日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.受欧美经济疲弱形势等因素影响,甫公布的中国4月实际FDI亦连续第六个月同比下滑.(欲览数据详情,请点击[ID:nSB1540280])

占中国贷款规模逾三成的四大国有银行5月依然开局不利,前两周的新增贷款接近零,未能摆脱上月整体信贷低迷的态势,令外界对中国经济能否在第二季度触底反弹充满担忧.[ID:nSH0105001]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.8900/3.0075 2.7610/2.8500 2.8700/2.9660 2.9840/3.0840 3.0325/3.3000

周二 2.9325/3.0375 2.7840/2.8780 2.8960/2.9900 3.0120/3.1100 3.0450/3.3675

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变动 -0.0425/-0.0300 -0.0230/-0.0280 -0.0260/-0.0240 -0.0280/-0.0260 -0.0125/-0.0675

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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