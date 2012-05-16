〔印度金融〕尽管食品价格推动通胀,但央行也要采取行动--央行总裁

路透尼泊尔博卡拉5月16日电---印度央行总裁苏巴拉奥周三表示,即便当前食品价格推动通胀,但央行货币政策也"不得不采取行动."

印度央行在4月政策声明中指称,因工业价格走软而进行超预期政策利率下调,虽然食品价格依然在高位.