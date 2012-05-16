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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 16:10 BJT

〔印度金融〕尽管食品价格推动通胀,但央行也要采取行动--央行总裁

路透尼泊尔博卡拉5月16日电---印度央行总裁苏巴拉奥周三表示,即便当前食品价格推动通胀,但央行货币政策也"不得不采取行动."

印度央行在4月政策声明中指称,因工业价格走软而进行超预期政策利率下调,虽然食品价格依然在高位.

印度4月通胀率升温至7.23%.分析师称主要是受食品和燃料价格推动,不过生产者物价低于预期.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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