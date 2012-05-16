〔印度金融〕尽管食品价格推动通胀,但央行也要采取行动--央行总裁

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透尼泊尔博卡拉5月16日电---印度央行总裁苏巴拉奥周三表示,即便当前食品价格推动通胀,但央行货币政策也"不得不采取行动."
印度央行在4月政策声明中指称,因工业价格走软而进行超预期政策利率下调,虽然食品价格依然在高位.
印度4月通胀率升温至7.23%.分析师称主要是受食品和燃料价格推动,不过生产者物价低于预期.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。