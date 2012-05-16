〔中国央行〕进一步完善宏观审慎政策框架,并加快金融工具创新--行长

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京5月16日电---中国人民银行行长周小川周三表示,要进一步完善宏观审慎政策框架,加强防范系统性风险;同时要加快推进市场改革创新,抓紧开放国债期货、商品期权、利率互换等金融工具.
他在出席一论坛时并表示,央行将积极推动债券市场发展,促进资本市场全方位开放,适时推出双向跨境ETF,逐步扩大QFII、RQFII额度;并支持金融机构积极走出去.
周小川称,要注重增强货币政策和金融监管政策的协同效应,进一步完善宏观审慎政策框架.
同时,要加强系统性风险的防范,强化对跨境资本流动的监测、分析和管理,促进跨境资本有序流动,为资本市场稳定发展提供良好的宏观货币金融环境.
中国金融市场目前已推出了包括远期、掉期及人民币信用风险缓释合约、人民币外汇期权等产品.(完)
--发稿 康熙泽;撰写 赵红梅; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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