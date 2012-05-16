〔中国央行〕进一步完善宏观审慎政策框架,并加快金融工具创新--行长

路透北京5月16日电---中国人民银行行长周小川周三表示,要进一步完善宏观审慎政策框架,加强防范系统性风险;同时要加快推进市场改革创新,抓紧开放国债期货、商品期权、利率互换等金融工具.

他在出席一论坛时并表示,央行将积极推动债券市场发展,促进资本市场全方位开放,适时推出双向跨境ETF,逐步扩大QFII、RQFII额度;并支持金融机构积极走出去.

周小川称,要注重增强货币政策和金融监管政策的协同效应,进一步完善宏观审慎政策框架.

同时,要加强系统性风险的防范,强化对跨境资本流动的监测、分析和管理,促进跨境资本有序流动,为资本市场稳定发展提供良好的宏观货币金融环境.

中国金融市场目前已推出了包括远期、掉期及人民币信用风险缓释合约、人民币外汇期权等产品.(完)