世界自然基金会称地球资源遭受透支

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦5月15日电---世界自然基金会(WWF)周二表示，自1970年以来，全球的生物多样性平均下降了28%，只有再增加半个地球才能保证有足够的土地和森林维持目前的消费和碳排放水平。

WWF在《2012年地球生命力报告》(Living Planet Report 2012)中称，除非能解决这个问题，否则到2030年，即便是两个地球也无法满足我们的需求。该机构每两年针对地球环境和生物多样性发布一次报告。

WWF全球总干事吉姆·利普(Jim Leape)表示，尽管如此，各国政府并不会在下月举行的里约热内卢可持续发展峰会上达成协议。

利普在日内瓦对记者表示：“我认为，我们都担心那些在联合国体制内进行气候谈判的各国并未显现出努力迎接挑战的意愿。谈判显然还陷于胶着状态。”

联合国可持续发展大会将于6月20-22日在里约热内卢举行。

WWF表示，尽管有旨在削减温室气体排放的《京东议定书》，但在本世纪结束时，全球平均气温料将出现“灾难性增长”。

利普称，各国政府可采取很多单方面行动，而不必受限于气候谈判。

报告称，各国应逐渐放弃对化石燃料的补贴，确保全球在2030年实现清洁能源的应用。（完）