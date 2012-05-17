世界自然基金会称地球资源遭受透支

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦5月15日电---世界自然基金会(WWF)周二表示，自1970年以来，全球的生物多样性平均下降了28%，只有再增加半个地球才能保证有足够的土地和森林维持目前的消费和碳排放水平。
WWF在《2012年地球生命力报告》(Living Planet Report 2012)中称，除非能解决这个问题，否则到2030年，即便是两个地球也无法满足我们的需求。该机构每两年针对地球环境和生物多样性发布一次报告。
WWF全球总干事吉姆·利普(Jim Leape)表示，尽管如此，各国政府并不会在下月举行的里约热内卢可持续发展峰会上达成协议。
利普在日内瓦对记者表示：“我认为，我们都担心那些在联合国体制内进行气候谈判的各国并未显现出努力迎接挑战的意愿。谈判显然还陷于胶着状态。”
联合国可持续发展大会将于6月20-22日在里约热内卢举行。
WWF表示，尽管有旨在削减温室气体排放的《京东议定书》，但在本世纪结束时，全球平均气温料将出现“灾难性增长”。
利普称，各国政府可采取很多单方面行动，而不必受限于气候谈判。
报告称，各国应逐渐放弃对化石燃料的补贴，确保全球在2030年实现清洁能源的应用。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比