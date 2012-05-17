手机钱包料将在加拿大成趋势

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多5月15日电---加拿大人可能很快可以通过智能手机进行支付，此前一家大型银行和该国最大的无线运营商签署协议，在手机内植入含有信用卡信息的芯片用于数据传输。
Rogers Communications(RCIb.TO)和加拿大帝国商业银行将于今年晚些时候在Research In Motion生产的一些黑莓手机内植入“移动钱包”。其他手机生产商的手机料会跟风。
该工具令消费者可以通过手机进行支付，很多加拿大零售商已经安装了相应的电子识别器。
“毫无疑问，这将改变加拿大人的支付方式，”加拿大帝国商业银行零售银行业务主管David Williamson说道。该行是加拿大第五大银行，预计晚些时候其借记卡也将提供该服务。
该协议可能标志着加拿大移动支付潮的开启，这个概念在日本和韩国等国被引入后，并没有取得巨大成功。同时，谷歌等公司也正在美国建立类似的支付系统。
未来几个月，加拿大其他大型银行和电信企业料追随此趋势。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约