〔韩国汇市〕韩元兑美元收低逾1%,创今年来最大单日百分比跌幅

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔5月16日电---韩国韩元兑美元KRW=周三扩大跌幅,连续第六个交易日下跌,韩股.KS11亦录得今年以来最差单日表现;因投资者在欧元区忧虑驱动下,继续出脱高风险资产.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,165.7韩元,跌幅扩大至1.01%,周二本地市场收报1,154.1韩元.今日收盘位为1月9日以来最低位,创下自去年12月中旬以来最大单日跌幅.
韩股综合股价指数(KOSPI)收挫3.08%,为今年表现最差的单日表现,因外资连续第11天卖超韩股.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。