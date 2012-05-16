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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 16:12 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收低逾1%,创今年来最大单日百分比跌幅

路透首尔5月16日电---韩国韩元兑美元KRW=周三扩大跌幅,连续第六个交易日下跌,韩股.KS11亦录得今年以来最差单日表现;因投资者在欧元区忧虑驱动下,继续出脱高风险资产.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,165.7韩元,跌幅扩大至1.01%,周二本地市场收报1,154.1韩元.今日收盘位为1月9日以来最低位,创下自去年12月中旬以来最大单日跌幅.

韩股综合股价指数(KOSPI)收挫3.08%,为今年表现最差的单日表现,因外资连续第11天卖超韩股.

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