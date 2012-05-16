《外汇动态》据传更多欧元/美元卖单挂在1.2710-25

0754GMT--有关美元兑部分亚洲货币卖盘的些许传闻,将使欧洲时段的交易员揣测可能出现欧元兑美元EUR=卖盘,因在欧元区不确定性持续发酵的情况下,储备金须严格保持平衡状态.

据称多个杠杆账户已经在1.2700上方卖出欧元兑美元,扩大了现有空头部位的规模.

据传更多卖单挂在1.2710-25,而且据说只有在1.2750上方才挂有大量停止单.

如果欧元空头的确有所斩获,1.2675和1.2650一线传言中的障碍位将成为可能的目标.如果1.2650也被拿下,交易员们可能就会专注于1.2625处据传周三到期的数字期权水准.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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